Hazine’ye ait arsalar satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden müstesna tutulmuş olup, taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, 4706 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye Bakanlık yetkili olup, Belediye ve Mücavir alan sınırları içerinde 5.000,00 TL’ sini, mücavir alan dışında Köylerde ise 1.000,00 TL’sini geçtiği takdirde taksitlendirme yapılabilecektir.

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