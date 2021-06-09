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Ekonomi Hazineye ait 3 adet arsa ihaleyle satılacak
Ekonomi

Hazineye ait 3 adet arsa ihaleyle satılacak

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü hazineye ait 3 adet arsayı ihaleyle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 13:53:00 -
Hazineye ait 3 adet arsa ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonca;  sıra no’su  ( 1, 2 ) olan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi, sıra no’su (3) olan taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. İhale 21.06.2021 tarih ve saat 11:40’da İzmir-1 Cad.No:35 Kızılay/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek.

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