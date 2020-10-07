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Ekonomi Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Ekonomi

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:35:28 -
Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün doğrudan satış yöntemi ile altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilen 9 Ekim 2020 valörlü, 8 Ekim 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 4 bin 160 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 14 bin 282 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

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