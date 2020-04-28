  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Hazine yaklaşık 3,4 milyar lira borçlandı

2020-04-28 15:28:26 -
Hazine yaklaşık 3,4 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 3 milyar 383,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz 8,77, bileşik faiz yüzde 8,97 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 256 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 945 milyon lira, net satış 2 milyar 83,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 826 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 3 milyar 383,1 milyon lira borçlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı