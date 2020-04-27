Hazine yaklaşık 11 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 10 milyar 929,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 5 ay (161 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 7,63, bileşik faiz yüzde 7,79 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 210 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 81 milyon lira, net satış 2 milyar 980,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen tekliflerin alınmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 38 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2380 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,25 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 495 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 80 milyon lirayı, net satış 2 milyar 199,4 milyon lirayı buldu.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 226 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 10 milyar 929,9 milyon lira borçlandı.