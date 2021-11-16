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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrolarına atama yapıldı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrolarına atama yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi başmüfettişliği ve vergi müfettişliği kadrolarına toplam 1271 kişinin ataması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:17:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi müfettişliği kadrolarına atama yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi başmüfettişliği ve vergi müfettişliği kadrolarına toplam 1271 kişinin ataması gerçekleştirildi.

Bakanlığa ilişkin atama kararı listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, açık bulunan vergi başmüfettişliklerine toplam 976 vergi müfettişinin ataması yapıldı.

Bakanlıkta açık bulunan vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren toplam 295 vergi müfettiş yardımcısı atandı.

 

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