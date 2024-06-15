Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş adım! Kaldırılması planlanıyor

Dilek Güngör, Sabah gazetesindeki köşesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Torba Yasa taslağını değerlendirdi. Yasa taslağında gayrimenkul değer artış kazancındaki istisnaların kaldırılmasının planlandığını belirten Güngör, 2024 yılı için kira gelirlerine tanınan istisnanın kaldırılacağını ifade etti. Güngör, yatırımcıların bu yeni düzenlemelerden dolayı endişeli olduğunu dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Son günlerin en önemli konusu vergi… Daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı Torba Yasa… Hemen her gün parça parça detaylar ortaya çıkıyor. Geciktikçe yatırımcıların tedirginliği artıyor. Dün Bakan Mehmet Şimşek, kısa zamanda Meclis'e geleceğini söyledi. Bayramdan sonra Meclis'e gelmesi planlanan Torba Yasa'yla ilgili hazırlanan taslakta ilginç maddeler var. Öğrendiğim kadarıyla, gayrimenkul değer artış kazancındaki istisnaların kaldırılması planlanıyor. 2024 yılı için 87 bin TL ve üzerindeki kira gelirlerine istisna tanınmayacak. 5 yıllık istisna süresi sadece 1 konut için uygulanacak. İştirak hisse satış kazanç istisnasının kaldırılması da gündemde… Biliyorsunuz, gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası kurumlar vergisi mükelleflerine önemli vergisel avantajlar sağlamaktaydı. Gayrimenkul satış kazancı istisnası geçen yıl temmuzda yürürlükten kalkmıştı. İştirak hisseleri satış kazancı istisnası devam ediyordu. Kurumların, en az iki yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri rüçhan hakları ve istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların yüzde 75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnaydı. Şimdi bu istisna oranının yüzde 25'e indirilmesi, yeni iktisap edilen hisselerde ise tamamen kaldırılması düşünülüyor. Çok uluslu şirketlere en az yüzde 15 kurumlar vergisi getirilmesi, yurtiçinde ise cironun yüzde 2'si kadar matrahın yüzde 25'i asgari Kurumlar Vergisi uygulaması gündemde… Asgari gelir vergisi için de ciro üzerinden yüzde 15-40 arası vergi planı var.

GYO'lara tanınan istisnanın tamamen kaldırılması rafa kalkmış görünüyor. Burada istisnanın devamı şarta bağlanıyor. Gayrimenkulden elde edilen kazançların yüzde 50'sinin dağıtılması halinde bu istisna sürecek. Kurumlar vergisi tevkifat kapsamının genişletilmesi, E-ticaret üzerinden yüzde 1.5 vergi kesintisi de konuşuluyor. Borsada işlem görmeyen hisselerin 2 yıldan fazla elde tutulması halinde kazanç istisnasının kaldırılması, aktiflerde yer alan kıymetli madenlerin borsa rayiciyle değerlemeye tabi tutulması ve vergilendirilmesi, deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetlerde uygulanan KDV istisnası kapsamının netleştirilmesi, kayıt dışı çalışan motokuryelerin vergilendirilmesi hepsi masada…

Vergi mükellefiyeti açtırmadan kayıt dışı gelir elde edenler de Maliye'nin radarına girmiş… Bunlara vergi ziyaı cezası artırılacak. Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyaa uğrattıkları verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesiliyor. Bu rakamın 2-3 kata çıkarılması planlanıyor.

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Gelelim çok tepki toplayan borsada işlem vergisine... Çokça tartışıldı... Dün Maliye gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Daha önce de yazdım, piyasada en iyi giden yer Borsa İstanbul… Üstelik, elinde pay senedi tutan 8 milyondan fazla insan var. Bunların çoğu da yerli… Pay sahiplerinin neredeyse yarısının kişisel portföyü 10 bin liranın altında… Öğrencisi var, ev hanımı var, emeklisi var… Bunların işlemleri üzerinden vergi almanın kimseye faydası olmayacaktı… 'Çok cüzi' diyerek getirilmeye çalışılan vergi onları direkt etkileyecekti. Neyse ki, yanlıştan dönüldü. Ne diyeyim? Aklın yolu bir…"