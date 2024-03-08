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Kobi Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 320 milyar lira kefalet imkanı
Kobi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 320 milyar lira kefalet imkanı

Yeniakit Publisher
2024-03-08 15:39:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 320 milyar lira kefalet imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılında işletmelere 320 milyar lira kefalet imkanı sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yıl işletmeler için proje finansmanından inşaata, girişimcilikten yeşil dönüşüme kadar pek çok alanda 320 milyar liralık kefalet imkanı oluşturdu.

Bakanlık, finansal araç ve piyasaları geliştirmek amacıyla girişim sermayesi fonları ile üst fonlara bütçesinden kaynak aktarırken, işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması kapsamında kredi garanti sistemine de destek sağlıyor. 

Buna göre, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile Bakanlık arasında 25 milyar liralık kefalet destek paketi için protokol imzalanırken, bu paket kapsamındaki aktif kefalet kullandırımlarına geçen yıl başlandı.

 Ayrıca, İşletme Giderleri, Yatırım-Proje Finansmanı, İmalat Sanayi, 6 Şubat Depremleri İşletme ve Yatırım Giderleri, Bölgesel Odaklı KOBİ, Döviz Kazandırıcı Faaliyetler, Girişimci, Kadın Girişimci, Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği, Teknoloji, Dijital Dönüşüm, Eğitim, Yeni Evim İnşaat, Konut İnşaatı ve EYT gibi destek paketleri de geçen yıl uygulamaya alındı. Söz konusu paketler kapsamında 320 milyar liralık kefalet imkanı sağlandı. 

Yatırım ve ihracat destek paketleri de geçen yıl uygulamaya alınırken, bu paketlerle 18 milyar liralık kefalet imkanı oluşturuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 Geçen yıl sonunda kullanımı biten Kredi Garanti Fonu, 6 Şubat Depremleri-İşletme Giderleri, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve İGE destek paketlerinin süresi de bu yılın sonuna kadar uzatıldı.

 Finansal istikrara katkı sağlanması ve Türk lirası enstrümanlara olan talebin artırılması amacıyla "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" ürünü, Aralık 2021'den itibaren uygulamaya alındı. Bu kapsamda 2023 yılı itibarıyla mudilere 59,5 milyar liralık destek aktarıldı.

 Gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Yeni Konut Finansman Programı'yla yararlanıcılara 186 milyon lira Hazine katkısı sağlandı. Söz konusu katkı, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında da sağlanmaya devam edilecek. 

158 yatırımcıya BKS lisansı verildi 

Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) kapsamında geçen yıl 7 melek yatırım ağı sisteme akredite edilirken, 158 yatırımcıya BKS lisansı verildi. Yatırım değeri 5,19 milyon lira olan 4 yatırım onaylanırken, sistem kapsamında 3,89 milyon liralık vergi indirim hakkı sağlandı.

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