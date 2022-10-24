Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iç denetçi alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 70 İç Denetçi alacak. Bu kapsamda İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 35 Genel Katılımcı kontenjanından, 35 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 70 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 24/12/2022 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 7-15 Kasım 2022 tarihleri arasında Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye bildirecektir.
Sınava girecek adaylar 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 400,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır.
21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 2 Aralık 2022 tarihi olacaktır.
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