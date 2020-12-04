Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman alınacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ile bin 800 kişiyi bünyesine istihdam edecek. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kapsamında alınacak personeller defterdarlık uzman ve defterdarlık uzman yardımcısı olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kapsamında defterdarlık uzmanı başvuruları 21-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Bakanlığın internet sitesi üzerinden alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sürecinde defterdarlık uzmanı kadrosu için adaylar yazılı ve sözlü sınavlara girecek. Yazılı sınav 31 Ocak 2021 tarihinde, saat 10.00'da Ankara'da yapılcak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Bakanlığın internet sitesinden, sınavdan en az 10 gün önce açıklanacak.

Defterdalık uzman yardımcılığı için başvurular ise 18-29 Ocak 2021 tarihleri arasında, yine Bakanlığın internet sitesinden gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kapsamında kadro hakkı kazanan adaylar çeşitli il ve ilçelerde görev alacak.