  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman alınacak?
Gündem

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman alınacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine personel alımı yapacağını açıklamıştı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kapsamında defterdarlık uzmanı ve defterdarlık uzman yardımcısı pozisyonları için toplamda bin 800 personel alınacağı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:54:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman alınacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ile bin 800 kişiyi bünyesine istihdam edecek. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kapsamında alınacak personeller defterdarlık uzman ve defterdarlık uzman yardımcısı olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kapsamında defterdarlık uzmanı başvuruları 21-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Bakanlığın internet sitesi üzerinden alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sürecinde defterdarlık uzmanı kadrosu için adaylar yazılı ve sözlü sınavlara girecek. Yazılı sınav 31 Ocak 2021 tarihinde, saat 10.00'da Ankara'da yapılcak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Bakanlığın internet sitesinden, sınavdan en az 10 gün önce açıklanacak.

Defterdalık uzman yardımcılığı için başvurular ise 18-29 Ocak 2021 tarihleri arasında, yine Bakanlığın internet sitesinden gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı kapsamında kadro hakkı kazanan adaylar çeşitli il ve ilçelerde görev alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den skandal Türkiye hamlesi
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'ye yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetki..
Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı
Gündem

Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı

Türkiye'nin enerji ithal ettiği şirkete gizli bilgileri sızdıran Gürcan Ö. yaptığı skandalları itiraf etti.
2018 yılında çekilmişti, dünya kilitlendi! ABD’li savaş pilotunun çektiği görüntü sızdırıldı
Dünya

2018 yılında çekilmişti, dünya kilitlendi! ABD’li savaş pilotunun çektiği görüntü sızdırıldı

2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf sızdırıldı.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay