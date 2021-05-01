Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan-haziran döneminde 129,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Bakanlık, mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 141,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 129,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Bakanlığın mayıs-temmuz dönemi iç borçlanma stratejisinde, mayısta 55,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 44 milyar liralık, haziranda 31,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 33,8 milyar liralık, temmuzda da 54,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 52 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mayıs ayındaki iç borçlanmanın 18,7 milyar lirasının piyasadan, 23,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, haziran iç borçlanmasının 30,1 milyar lirasının piyasadan, 1,7 milyar lirası doğrudan satışlardan 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuz ayındaki iç borçlanmanın ise 48,9 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,1 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 22 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının ve 1 altın tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ayrıca mayıs ayında 1 tahvil değişim ihalesi yapılacak.

Mayısta 58,8 milyar liralık, haziranda 42,5 milyar liralık, temmuzda da 57,7 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 17,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.