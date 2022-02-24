Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı, altın fiyatları ve dolar düştü
Dolar/TL artan jeopolitik riskler sonrasında 2 ayın ardından ilk kez 14 seviyesine ulaştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin savaşa dönüşmesiyle Dolar/TL ise 14,63 TL'yi euro ise 16,34 TL'yi gördü. Hazine ve Maliye Bakanlığından gelen açıklamanın ardından kurdaki tansiyon azaldı.
Dolar/TL , Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyon sonrasında küresel piyasalardaki endişelerle iki ay aranın ardından 14 TL'yi aşarak 14,63 TL'ye ulaştı. Euro 16,3483 lira ve sterlin ise 19,3283 liraya kadar çıktı. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla beraber ONS tarafındaki yükseliş 2000 dolarlara çıkarken dolar tarafındaki yükselişle Gram altın/TL'de 915 TL seviyeleri izlendi.
Bakanlığın açıklaması tansiyonu düşürdü
Piyasalardaki yükselişin ardından Eusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa karşı finansal tedbirler alınacağını bildiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan gelen açıklama kurdaki tansiyonu düşürürken dolar 14,10 TL seviyesine euro ise 15,67 seviyesine kadar geriledi.
Dolar kurunda yaşanan düşüşle beraber Gram Altın/TL'de 875 TL'ye kadar geri çekildi.