Hazine ve Maliye Bakanlığı: "916,4 milyon euro tutarında DİBS ihracı gerçekleştirildi"

Hazine ve Maliye Bakanlığı13 Mart 2019 tarihinde, doğrudan satış yöntemi ile 916,4 milyon euro tutarında DİBS ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 13 Mart 2019 tarihinde, doğrudan satış yöntemi ile 916,4 milyon euro tutarında15 Mart 2019 valörlü, 13 Mart 2020 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi. DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 13 Mart 2019 Çarşamba günü İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek.