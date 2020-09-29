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Aktüel Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 sözleşmeli personel alacak
Aktüel

Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 sözleşmeli personel alacak

Yeniakit Publisher
2020-09-29 08:25:36 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı 53 sözleşmeli personel alacak

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığınca 53 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 3 bilgisayar işletmeni, 25 yardımcı hizmetli, 2 şoför, 15 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 elektrik teknikeri, 2 inşaat teknikeri, 2 sıhhi tesisat teknikeri ve 1 iklimlendirme teknikeri olmak üzere 53 personel alınacak.

Giriş sınavı başvuruları, 5 Ekim'de başlayacak ve 16 Ekim mesai bitimine kadar Bakanlığın (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sınav, Ankara'da ve sözlü usulle yapılacak. Adaylar, her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en fazla dört katı aday giriş sınavına çağırılacak. Her pozisyon için en yüksek puandan başlamak üzere yapılan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecek.

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