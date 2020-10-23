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Aktüel Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Aktüel

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:28:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre 15 Hazine ve Maliye müfettiş yardımcısının işe alınması için sınav yapılacak.

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Giriş sınavı başvuruları 9 Kasım saat 08: 30'dan 18 Kasım 18: 00'e kadar Bakanlığın internet sitesinden yapılacaktır.

HES kod bilgileri kayıt altına alınmayan adayların başvuruları sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.

Yazılı sınav 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

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