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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 12:53:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'ye gidecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan'da Washington'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı" ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na iştirak edecek.

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası finans çevreleriyle paylaşılacak.

Bakan Nebati, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

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