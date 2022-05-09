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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Fas'a gidiyor
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Fas'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fas'ın Marakeş kentinde yapılacak olan EBRD'nin Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 10:35:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Fas'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenecek "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları"na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek toplantılarda, EBRD'nin mevcut gündemine ilişkin değerlendirmeleri aktarılacak. Toplantıda, geleceğe yönelik planlar görüşülecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmelerle yürütülmekte olan ekonomik politikalar paylaşılacak.

Bakan Nebati, Marakeş ziyaretinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

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