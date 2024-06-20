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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-06-20 13:34:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun gelecek yıl 10'lu seviyelere düşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir ve güçlü dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Enflasyonun gelecek yıl 10'lu seviyelere ve sonraki yıl tek haneye düşmesi muhtemel." dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin enflasyonda keskin bir düşüş sürecinin eşiğinde olduğunu belirterek, enflasyonun gelecek yıl orta onlu seviyelere gerileyeceği tahmininde bulundu.

Londra'da Chatham House düşünce kuruluşunun düzenlediği bir etkinlikte konuşan Şimşek, "Enflasyon bu yıl düşük 40'lı ya da yüksek 30'lu seviyelere inebilir. Gelecek yıl orta onlu seviyelere ve bir sonraki yıl da tek haneli seviyelere gerileyebilir" dedi.

Şimşek, "Piyasalar da oluşturduğumuz programın enflasyonu dizginlememizi ve düşürmemizi sağlayabileceğine inanmaya başlıyor" ifadesini kullandı.

Şimşek, ayrıca Türkiye'nin neden BRICS'e üye olmadığına ilişkin gelen bir soruyu, Türkiye'nin ana ortağının Avrupa Birliği (AB) olduğu ve AB'den ayrılamayacağı şeklinde yanıtladı.
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Şimşek'in Londra temasları cuma gününe kadar devam edecek.

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla bir araya geliyor.

KAYNAK: REUTERS

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