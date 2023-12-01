  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz

Yeniakit Publisher
2023-12-01 09:05:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Komisyonu'nun 'AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu' hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz.' ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son rapora ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Avrupa Komisyonu'nun "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Şimşek, komisyon ve yüksek temsilci tarafından önerilen önlemlerin, teşvik edici ve olumlu gelişmelere işaret ettiğini kaydetti.

"TÜRKİYE VE AB BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ"

Şimşek, özellikle ekonomi, enerji ve ulaştırma konularında AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyaloglarının yeniden başlatılması, ortaklık konseyi ve bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyde Siyasi Diyalog toplantılarının kaldığı yerden devam etmesi, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin taslak müzakere çerçevesine ilişkin görüşmelerin yeniden canlandırılması, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki tüm sektörlerdeki faaliyetlerine yeniden başlamaya davet edilmesi, AB'deki Türk iş insanları, öğrenciler, Türk vatandaşları ve aile üyelerine yönelik vize kısıtlamalarının hafifletilmesi çağrılarına dikkati çekti.

"Türkiye ve AB birlikte daha güçlü" vurgusu yapan Şimşek, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Şimşek'ten dış ticarete güçlü destek mesajı
Bakan Şimşek'ten dış ticarete güçlü destek mesajı

Ekonomi

Bakan Şimşek'ten dış ticarete güçlü destek mesajı

CHP'li gazeteci yeni asgari ücreti açıkladı: Mehmet Şimşek onayladı, rakam bu
CHP'li gazeteci yeni asgari ücreti açıkladı: Mehmet Şimşek onayladı, rakam bu

Ekonomi

CHP'li gazeteci yeni asgari ücreti açıkladı: Mehmet Şimşek onayladı, rakam bu

Bakan Şimşek’ten flaş açıklama! Dolara etkisi ortaya çıktı
Bakan Şimşek’ten flaş açıklama! Dolara etkisi ortaya çıktı

Ekonomi

Bakan Şimşek’ten flaş açıklama! Dolara etkisi ortaya çıktı

Bakan Şimşek müthiş haberi duyurdu
Bakan Şimşek müthiş haberi duyurdu

Ekonomi

Bakan Şimşek müthiş haberi duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23