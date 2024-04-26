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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: OVP istenen sonuçları veriyor
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: OVP istenen sonuçları veriyor

Yeniakit Publisher
2024-04-26 10:24:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: OVP istenen sonuçları veriyor

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'OVP istenen sonuçları veriyor. Hedefimiz sağlıklı, sürdürebilir yüksek büyüme Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek. Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Bakan Şimşek konuşmasında "Programımız sonuçlarını veriyor. Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte kararlıyız. Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor. Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarını çözeceğiz" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, enflasyon için ilave adımlar atılacağını belirterek, "Enflasyonu sıkı para politikası, sıkı maliye politikası, gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı ile düşüreceğiz. Sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kamuda tasarruf çalışmalarının nihai noktaya geldiğini belirten Şimşek, "Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak" ifadesini kullandı.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde:
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Orta Vadeli Program çalışıyor, istenen sonuçları veriyor. Programımızı güçlendireceğiz ve uygulamakta, Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarını çözmekte kararlıyız.

Para politikasının aktarım mekanizması gecikmeli çalışıyor. Dolayısıyla dezenflasyonu önümüzdeki dönemde destekleyecek adımlar atacağız. Bu adımlar daha çok maliye politikasında, yapısal reformlar olacak.

En büyük önceliğimiz fiyat istikrarı ve onu destekleyici şekilde mali disiplin.

Dezenflasyon zaman alıyor, enflasyonla mücadele bir süreç işidir. Enflasyonu sıkı para, maliye politikası, hedeflerle uyumlu bir gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı ile düşüreceğiz, sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız

Merkez Bankası, para politikasında önemli adımlar attı. Şu anda seçici kredi politikası uyguluyor. Faizin durduğu yere oranla para politikası daha sıkı bir durumda

Önümüzdeki seneden itibaren deprem harcamaları dahil bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz.

KAMUDA TASARRUF ÇALIŞMALARI

Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdi. Yakında bazı hususları paylaşacağız. Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak.

Merkez Bankası'na dezenflasyon için destek vereceğiz. Orta vadede yapısal reformlar için mali alan yaratacağız.

Geçici olarak büyümede yavaşlama olabilir ama bizde hem büyüme potansiyeli güçlenecek, hem de büyüme performansı dünyaya oranla orta-uzun vadeli perspektifte çok güçlü şekilde seyretmeye devam edecek.

Bu sene Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 3,1'lik cari açık öngörümüz var. Çok büyük ihtimalle yüzde 2,5'in altınca olacak. Bütçe açığı öngörümüz yüzde 6,4, hedefimiz yüzde 5'in altı olacak.

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