Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Akit TV'de açıklamalarda bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Akit TV'de Korhan Önder'in sunduğu Akit Özel'de gündeme dair soruları cevaplıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletin ekranı Akit TV'de Korhan Önder’in sunduğu Akit Özel'de gündeme dair soruları cevaplıyor.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar:

Milletimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ederim.

Savaşın bölge ülkelerin ekonomisine etkisi ciddi boyutlarda.

Ancak bunun ne kadar süreceği önemli.

'Küresel ekonomiyi nasıl etkiliyor?' diye sorarsanız.

Enerji ve emtia fiyatlarını ciddi olarak olarak etkiliyor.

Küresel büyümeyi ve küresel ekonomiyi ciddi oranda etkiliyor.

Hürmüz Boğazı, küresel ticarette önemli bir yere sahip.

Hem Kızıldeniz hem Hürmüz'de ciddi sıkıntı var.

Bu Asya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Asya'ya ulaşımı etkiliyor. Bu da küresel ticareti ve küresel enflasyonu etkiliyor.

Savaş devam ederse...

Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu. 

Türkiye ekonomisi etkisi...

Savaştan hemen sonra Finansal Ekonomi Kurulu'nu topladık. Gerekli tedbirleri aldık.

Borsa'mız oldukça dirençli çıktı. Tedbir aldık, o anlamda bir direnç söz konusu.

Risk primimiz yükseldi. Çünkü bölgedeyiz. 

Petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesinin enflasyonu etkileyebilir. Biz bunlara karşı eşel mobil sistemini devreye aldık.

İran dahil bölgeye ihracımız 30 milyar dolar. 

İran dahil bölgeden gelen turist sayısı 10 milyon. 

