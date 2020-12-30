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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Elvan, tercihini "Sofranın sürpriz konuğu", "Buz tutan gölde futbol" ve "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğraflardan yana kullandı - Bakan Elvan: - "AA'nın dünyanın her bölgesinde mazlumların sesini tüm insanlığa duyuran, kimi zaman tebessüm ettiren kimi zaman gözyaşlarına boğan bu kareleri çeken emektarlarını kutluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:26:23 -
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Elvan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" isimli fotoğrafını tercih eden Elvan, "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" isimli fotoğrafına oy verdi.

Bakan Elvan'ın "haber" kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğrafı oldu.

- "Fotoğraflarda büyük bir özveri ve emek var"

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elvan, şunları kaydetti:

"AA'nın dünyanın her bölgesinde mazlumların sesini tüm insanlığa duyuran, kimi zaman tebessüm ettiren kimi zaman gözyaşlarına boğan bu kareleri çeken emektarlarını kutluyorum. Sıcak çatışma bölgeleri dahil bu fotoğrafların çekilmesinde büyük bir özveri ve emek var, bunu öncelikli olarak ifade etmek istiyorum.

AA'nın Yılın Fotoğrafları aslında bir yılda Türkiye'de ve dünyada neler olduğunu anlatan kısa bir özet. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayın Genel Müdürümüz Şenol Kazancı ve bu projede emeği geçen muhabirlere, foto muhabirlerine, kameramanlara teker teker teşekkür ediyorum."

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