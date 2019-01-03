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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk"

03 Ocak 2019 Perşembe 14:53
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:53
  1. Enflasyon
  2. flaş
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  4. yıl sonu hedefi

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