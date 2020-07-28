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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye önemli bir mesafe kat etti

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 19:23:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye önemli bir mesafe kat etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya platformu Twitter'da açıklamalarda bulundu.

Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!"

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Yorumlar

Harun Himaye

He he bakanım he...
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