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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek."

04 Mart 2019 Pazartesi 11:09
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek."

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:09
  1. berat albayrak
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