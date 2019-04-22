Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz
Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen Devlet İç Borçlanma Senedi verilmesi sürecini tamamladık" dedi.22 Nisan 2019 Pazartesi 20:16
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakanlıktan bugün duyurulan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.
Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Albayrak, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen DİBS verilmesi sürecini tamamladık. Ekonomimizi arzu ettiğimiz seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." mesajını paylaştı.
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