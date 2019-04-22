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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen Devlet İç Borçlanma Senedi verilmesi sürecini tamamladık" dedi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 20:16
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakanlıktan bugün duyurulan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Albayrak, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen DİBS verilmesi sürecini tamamladık. Ekonomimizi arzu ettiğimiz seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." mesajını paylaştı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 20:16
  1. Berat Albayrak
  2. Twitter
  3. banka
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı

YORUM YAZ

  • Vatansever Vatansever 23 dk önce
    Borçlanma ile reform, hadi hayırlısı!!
  • RızaRıza29 dk önce
    Bakın burası çokomelli, pardon çok önemli.
  • Recep KeldoganRecep Keldogan43 dk önce
    Yaw He he
  • KamberKamber58 dk önce
    Kurduğunuz cevizlerle milletin anason oglatmakda varmiydi programımızda...çünkü şuan bunu yapıyorsunuz bay damat

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