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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (1)

"(Reel sektöre paket müjdesi) 2019 reel sektör açısından likiditenin rahat olacağı bir dönem olacak. Bankacılık sektörümüzle kredi kanalları noktasında yakın bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde özellikle esnafımız, imalat sanayisinde küçük orta ölçekteki işletmelere özel, vadesiyle ve maliyetiyle çok daha rekabetçi olan bir paket açıklayacağız"- "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin tamamını tutturduk ve daha iyi bir performans ortaya koyduk"

03 Ocak 2019 Perşembe 15:53
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (1)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un reel sektör açısından likiditenin rahat olacağı bir dönem olacağını belirterek, "Bankacılık sektörümüzle kredi kanalları noktasında yakın bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde özellikle esnafımız, imalat sanayisinde küçük orta ölçekteki işletmelere özel, vadesiyle ve maliyetiyle çok daha rekabetçi olan bir paket açıklayacağız." dedi.

Albayrak, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü bir ekonomiye ve finansal mimariye kavuştuğunu, yeni bir süreci başlattıklarını ifade eden Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında alınan önlemlerin altını çizdi. Albayrak, öncelikle yıl sonu hedeflerinin yakalanmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Belirlenen hedefler, bunu uygulamak için güçlü bir para politikası, bunun yönetilmesi için reel ekonomiyle toplumsal ihtiyaçların da göz önünde bulundurularak dengelenme sürecinin ortaya konulması ve ondan sonra 3 yıllık yeni ekonomi programı dediğimiz, 2019, 2020 ve 2021. Bu dönemin sonunda da tek haneli enflasyon rakamlarını hedeflediğimiz bir program açıkladık. Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin tamamını tutturduk ve daha iyi bir performans ortaya koyduk."

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın da katkısıyla kurlarda, maliyetlerde, piyasalardaki dengelenme sürecine bağlı olarak görülen etkinin kasım sonrasında aralık ayında da devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Tüketici fiyatlarında -0,4, üretici fiyatlarında -2,22 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarıyla yüzde 20,80 olarak koyduğumuz enflasyon hedefi altında 20,30 gibi bir rakam yakaladık. Bu çok pozitif bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, şöyle devam etti:

"YEP çerçevesinde güçlü hedeflere sağlam bir şekilde kavuşarak kapadığımız bir 2018 yılı ile karşı karşıya kaldık. 2019'da da aynı istikamette güçlü şekilde 2020 ve 2021'e temel oluşturacak nitelikte aynı ciddi duruş ve kararlılıkla devam edilecek. Enflasyon konusu çok hassas, güçlü takip ettiğimiz bir alan. Şakası yok. Para politikası, mali disiplin, bütçe disiplininden şaşmadan ciddi şekilde takip ettiğimiz bir alan olarak devam edecek."

Albayrak, toplumsal seferberlik olarak başlattıkları Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın devam ettirilmesi yönünde paydaşlardan çok yoğun talep geldiğini söyledi.

- Reel sektör için yeni paket yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019'un reel sektör açısından likiditenin rahat olacağı bir dönem olacağına işaret ederek, "Bankacılık sektörümüzle kredi kanalları noktasında yakın bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki günlerde özellikle esnafımız, imalat sanayisinde küçük orta ölçekteki işletmelere özel, vadesiyle ve maliyetiyle çok daha rekabetçi olan bir paket açıklayacağız." dedi.

Finansmana ve likiditeye ulaşmada maliyetlerin düşmesinin sektör için öncelikli ihtiyaçlar açısından önemini vurgulayan Albayrak, muhtemelen gelecek hafta bu paketin lansmanını gerçekleştireceklerini kaydetti.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 15:53
  1. Enflasyon
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. reel sektör

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