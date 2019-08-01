Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’tan faiz açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının faizlerde düşüş sürecini başlattığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının faizlerde düşüş sürecini başlattığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde faizlerin düşeceğinin sinyallerini veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kamu bankalarının faizlerde düşüş sürecini başlattığını belirtti. Bakan Albayrak paylaşımında, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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