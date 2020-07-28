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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-07-28 19:31:40 -
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek"

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 190 ülke arasında 60'ıncı sıradayken bugün 33'üncü sırada olduğunu belirterek, "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir girişimcinin iş yeri açma süresinde Türkiye'nin, pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğini belirtti.

Bakan Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadesini kullandı.


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