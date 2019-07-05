Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak."

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