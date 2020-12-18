Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, BTSO İstişare Toplantısı'nda konuştu:

BURSA (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle makro dengelerde meydana gelen geçici bozulmanın, uygulanan normalleşme adımlarıyla kısa vadede ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini bildirdi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Nebati, Odanın video konferans yöntemiyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı.



İş dünyası temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Nebati, aktarılan tüm meselelerin takipçisi olacağını belirtti. Nebati, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bakanlarımız ve ekonomi yönetimi, gerekli adımları atma noktasında iş dünyası ve çalışanlarının, Türkiye'deki herkesin sesini duymaya, mümkün olduğunca da bunu aksettirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede sağlanan desteğin tutarının 550 milyar lirayı aştığına dikkati çeken Nebati, şu bilgileri verdi:

"Ekonomimizin 2020 yılının son çeyreğinde toparlanma eğilimini sürdürerek, yılı binde 3 oranında bir büyümeyle bitirmesi bekleniyor. Öncü göstergeler bu yönde. Önümüzdeki dönemde bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve geliştirilmesi, iç ve dış dengenin yeniden sağlanması, ekonomik fırsatlardan yararlanarak kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdam ve ihracat odaklı bir büyüme sağlama noktasındaki kararlığımız devam edecek. Öncelikli hedeflerimizden biri olan pandemiyle makro dengelerdeki geçici bozulmanın uygulanan normalleşme adımlarıyla kısa vadede ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Endüstri 4.0 sürecindeki rekabetçi koşulları dikkate alarak sürdürülebilir, yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracat tabanlı üretimle dijital ve platform ekonomilerinin desteklenmesine devam edeceğiz."

- "Aşıyla birlikte ciddi bir şekilde zinciri kırmış olacağız"

Nebati, ocak ayının ilk haftası itibarıyla Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlanacağına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Aşıyla birlikte ciddi bir şekilde zinciri kırmış olacağız. 1 Nisan 2021 itibarıyla hızlı bir normalleşmeye başlayacağımızı öngörüyoruz. Kamu tarafı da gerekli adımları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde atmaya gayret ediyor. Özellikle de kentlerdeki esnaf ve üretici kesimin çok iyi bir şekilde kendini planlayabilecek desteklere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Adımlar da atılıyor. Özellikle merkez üssü olan sektörleri çok iyi biliyoruz."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da salgının ağır yükünü taşımakta zorlanan işletmelerin, hayati fonksiyonlarını idame ettirmenin yanında toplumsal refahın dinamiği olan istihdamı korumak adına büyük bir özveriyle çalıştığını bildirdi.

Hükümetin zorlu bir dönemde iş dünyasıyla istişare içinde, proaktif bir yaklaşım sergilediğini vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Özellikle salgının zirve yaptığı ikinci dönemde uygulanan kısıtlamalar, restoran ve kafeler başta olmak üzere yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren firmaları ve turizm, hizmet ve perakende sektörlerindeki işletmeleri krizin merkez üssü haline getirdi. Üyelerimizden gelen çağrılar doğrultusunda salgından en fazla etkilenen sektörlere yönelik borç stoku üretmek veya borcu yönetmek değil, borcu ortadan kaldıracak hibe destek paketlerinin hazırlanması gerektiğine dair beklentimizi açıkladık. Salgın sona erdiğinde işletmelerimizin yeniden hizmet verecek maddi güce ve iradeye kavuşmasını sağlamalıyız. Faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerin ucuz kredilerle değil hibeyle desteklenmesi, bu süreçte büyük önem arz ediyor."