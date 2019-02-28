Hazine, Mart-Mayıs dönemi İç Borçlanma Stratejisi’ni açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart-Mayıs dönemi İç Borçlanma Stratejisi’ni açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı Mart-Mayıs dönemi İç Borçlanma Stratejisi’ni açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Mart ayında toplam 15,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 14,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılacak.

Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılmasının programlandığı ve Mayıs ayında toplam 19,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 18,8 milyar TL’lik iç borçlanmanın yapılacağı bildirildi.