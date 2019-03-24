Hazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yeni haftada 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, yeni haftada 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Mart Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 2 yıl (504 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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