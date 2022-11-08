Hazine bugünkü tahvil ihalesinde 7 milyar lira borçlandı

Bakanlık ihalede, 7 yıl (2520 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,98 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 372,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 757,3 milyon lira, net satış 5 milyar 421,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 376,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 7 milyar 21,9 milyon lira borçlandı.