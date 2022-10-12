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Ekonomi Hazine Bakanlığı emlak sektöründe vergi kaçıranların peşinde
Ekonomi

Hazine Bakanlığı emlak sektöründe vergi kaçıranların peşinde

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 200 bin mükellef nezdinde yaptığı incelemeler sonucu, geçen yıl itibarıyla 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği veya eksik beyanda bulunduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 21:58:00 -
Hazine Bakanlığı emlak sektöründe vergi kaçıranların peşinde

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğünce, gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik bir analiz gerçekleştirildi. Bu kapsamda RADAR Sistemi aracılığıyla 2021 yılı itibarıyla kira gelirlerini beyan etmeyen veya eksik/hatalı bildiren yaklaşık 200 bin mükellef mercek altına alındı. Analiz kapsamında, 2021 yılında 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç beyan etmediği veya eksik beyanda bulunduğu tespit edildi. Riskli değerlendirilen mükellefler özelinde de Gelir İdaresi Başkanlığınca saha denetimlerine başlandı.

Risk analiz çalışmaları sürüyor

Ayrıca, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul satış veya kiralama ilanı veren emlakçılara yönelik de risk analiz çalışmalarına devam ediliyor. Emlak piyasasında spekülasyon oluşturan, emlak satışından veya kiralamasından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan ve vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemiş olanlar da RADAR ile tespit edildi.

5 bin 589 emlakçı Radar'a takıldı

RADAR Sistemi üzerinden ve ilan sitelerinden yapılan analiz çalışmasında, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 5 bin 589 emlakçı analize tabi tutuldu. İlk etapta bu mükelleflerin 683’ü riskli olarak değerlendirilirken Vergi Denetim Kurulunca incelemelere başlandı. Risk Analizi Genel Müdürlüğünce gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp kaçağını önlemeye yönelik olarak riskli mükelleflerin tespitine ilişkin çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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