Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan çok önemli 'yaptırım' açıklaması

Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak ABD'nin yaptırım kararının devamının gelmesi halinde bile etkisinin sınırlı olacağını açıkladı.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

TÜRKİYE VE EKONOMİYE ETKİSİ SINIRLI OLACAKTIR...ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak.

GİRİŞİMLERİN TAMAMI BOŞA ÇIKACAK...Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır. Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından kimsenin şüphesi olmasın.