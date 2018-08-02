0553 313 94 23

Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan çok önemli 'yaptırım' açıklaması

Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak ABD'nin iki bakana yaptırım kararıyla ilgili konuştu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:18
Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan çok önemli 'yaptırım' açıklaması

Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak ABD'nin yaptırım kararının devamının gelmesi halinde bile etkisinin sınırlı olacağını açıkladı.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

TÜRKİYE VE EKONOMİYE ETKİSİ SINIRLI OLACAKTIR...ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak. 

GİRİŞİMLERİN TAMAMI BOŞA ÇIKACAK...Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır. Ekonomik dengelemenin akabinde, ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:18
  1. abd
  2. türkiye
  3. berat albayrak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li muhalifler imzaları teslim etti
    1. CHP'li muhalifler imzaları teslim etti
    2. O hastaneden skandal uygulama! Acil..
    3. İşte Erdoğan'ı en çok arayan dünya..
    4. Gomis'ten ayrılık iddialarına cevap
    5. Samsung yeni tabletini tanıttı: Galaxy..
    6. Orgeneral Ümit Dündar kimdir? Ümit..
    7. "Türkiye yaptırımla hizaya getirilecek..
    8. DAEŞ'liler ABD helikopterleri ile..
    9. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin..
    10. Meteoroloji'den dikkat çeken '36 saat'..
    11. Türk hava sahasında facianın eşiğinden..
    12. Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığının..
    13. Rüstem Yücesan'a operasyon mu yapıldı?
    14. Hamas açıkladı: 2 heyet Gazze'ye gidiyor
    15. İlklerin YAŞ toplantısı başladı
    16. Bebek bakımı çantasında neler olmalıdır?
    17. Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la bir..
    18. Kapalıçarşı skandalı sonrası Nusret'i..
    19. Yunanistan'dan atanmış müftülere..
    20. Bursa'da uyuşturucu tacirlerine büyük..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak