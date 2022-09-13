  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hazine avcılarına geçit verilmiyor! 73 parça tarihi eser ele geçirildi!
Gündem

Hazine avcılarına geçit verilmiyor! 73 parça tarihi eser ele geçirildi!

Adana Emniyet Genel Müdürlüğü'nün operasyonunda 73 parça tarihi eser ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 21:59:00 - 2022-09-13 22:01:42

Adana Feke ilçesinde 4 zanlı, beraberinde 73 parça tarihi eserle yakalandı.

Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2863 Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu ile başlatılan soruşturmada emniyetin düzenlediği operasyonda K.K, M.Ç, S.Ç ve Y.E.A isimli şahıslar gözaltına alındı.

Operasyonda 4 dedektör, 1 dedektör tarayıcısı, 3 tüfek ve 42 parça tarihi eser ile 31 parça eski tarihli güncel malzeme, toplam 73 parça eser ele geçirildi.

Tarihi eserler incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23