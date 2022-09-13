Hazine avcılarına geçit verilmiyor! 73 parça tarihi eser ele geçirildi!
Adana Emniyet Genel Müdürlüğü'nün operasyonunda 73 parça tarihi eser ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.
Adana Feke ilçesinde 4 zanlı, beraberinde 73 parça tarihi eserle yakalandı.
Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2863 Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu ile başlatılan soruşturmada emniyetin düzenlediği operasyonda K.K, M.Ç, S.Ç ve Y.E.A isimli şahıslar gözaltına alındı.
Operasyonda 4 dedektör, 1 dedektör tarayıcısı, 3 tüfek ve 42 parça tarihi eser ile 31 parça eski tarihli güncel malzeme, toplam 73 parça eser ele geçirildi.
Tarihi eserler incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.