Hazine arazilerine ev yapmak isteyenler için yeni bir düzenleme yapıldı. Hazine arazisine konut yapmak isteyenler ise sürecin nasıl ilerleyeceğini araştırmaya başladı.

Hazine arazisi konutlarını devlet mi yapacak arsayı alan mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, “Hazine arazilerini vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkacağız. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak. Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz” dedi.

Bakan Kurum arsa satışına ağustos ayında başlamayı ve yıl sonuna kadar düzenli satış yapmayı planladıklarını kaydetti.