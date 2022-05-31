Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ev yapmak isteyen vatandaşlar için hazine arazilerinin satışa çıkarılacağını duyurdu. Peki, kimler hazine arazisi almak için başvuru yapabilir?

Hazine arazisi konut başvuru şartları neler kimler başvuracak?

Bakan Kurum bu yıldan itibaren Ankara ve İstanbul'da vatandaşların uygun şartlarda konut yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla Hazine arazilerini satışa çıkaracaklarını belirtti.

Bakan Kurum, vatandaşların tek parselde kendi evini yapabileceğini ya da talep örgütlenmesiyle daha büyük parseller alabileceğini kaydetti. Kurum, isteyenlerin müteahhitlerle anlaşabileceğini söyleyerek "Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, "Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkaracağız. Arsanın yerine göre metrekare büyüklükleri belirlenecek. Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz. İhtiyaca ve talebe göre sayılar belirlenecek" dedi.

Başvuruların ne zaman başlayacağı, kimlerin başvuru yapabileceği gibi detaylar ise henüz paylaşılmadı.