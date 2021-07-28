Hazine arazileri satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Saruhan ilçesi, Paşaköy mahallesindeki 290 metrekare ile 554 metrekare aralığındaki hazine arsaları 92.950 TL ile 180.050 TL fiyat aralığında 2886 Sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacak. İhale 10.08.2021 tarih ve saat 09.00’da Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

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