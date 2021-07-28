  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hakurk’ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!
Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı! Durumu kritik
Samsun yeni Kovid-19 mücadelesini duyurdu! 1 günde 55 bin 555
Okur Postası Hazine arazileri satılacak
Okur Postası

Hazine arazileri satılacak

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 63 arsa niteliğindeki taşınmazların satışı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 14:49:00 -
Hazine arazileri satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Saruhan ilçesi, Paşaköy mahallesindeki 290 metrekare ile 554 metrekare aralığındaki hazine arsaları 92.950 TL ile 180.050 TL fiyat aralığında 2886 Sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacak. İhale 10.08.2021 tarih ve saat 09.00’da Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay