Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine, kurumsal yatırımcılara yönelik 27 Şubat 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurtiçi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta Emeklilik ve Yatırım Fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 27 Şubat 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara Doğrudan Satış yöntemi ile gerçekleştirilecek.

İhraç edilecek altına dayalı kira sertifikası ve altın tahvili 728 gün vadeli 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 1 olacak. Kira ödemeleri 28 Ağustos 2019, 26 Şubat 2020, 26 Ağustos 2020, son kira ve itfa bedeli ödemesi ise 24 Şubat 2021’de gerçekleştirilecek.

Talepler KMKTP üyesi Bankalar tarafından 25 Şubat 2019 saat 14:00’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına faks veya e-posta aracılığıyla iletilecek.