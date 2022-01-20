Hazine, Adana’da 22 adet arsa satacak
Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı hazineye ait 22 adet arsanın satışı için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre yeri ve nitelikleri ilanla belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, hizalarında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedeller üzerinden, Güzelyalı Mah. 81021 Sok. No:4 01150 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toroslar Emlak Müdürlüğü Servisinde toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacak. İhale 08.02.2022 tarih ve saat 09:00’da başlayacak.
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