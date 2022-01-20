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Ekonomi Hazine, Adana’da 22 adet arsa satacak
Ekonomi

Hazine, Adana’da 22 adet arsa satacak

Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı hazineye ait 22 adet arsanın satışı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 15:46:00 -
Hazine, Adana’da 22 adet arsa satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre yeri ve nitelikleri ilanla belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, hizalarında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedeller üzerinden, Güzelyalı Mah. 81021 Sok. No:4 01150 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toroslar Emlak Müdürlüğü Servisinde toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacak. İhale 08.02.2022 tarih ve saat 09:00’da başlayacak.

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