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Hazine 12,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya 12 milyar 317,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:13
Hazine 12,3 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya 12 milyar 317,5 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, ilk ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 20,99 ve bileşik faiz yüzde 20,60 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 506 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 347 milyon lira, net satış 5 milyar 76,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 134 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 850 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 4,13, reel bileşik faiz yüzde 4,17 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 1 milyar 82 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 710 milyon lira, net satış 720,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 420 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 821,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 450 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 12 milyar 317,5 milyon lira borçlandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:13
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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