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Yaşam Hazin son! Oysa ki yürüyüşe çıkmıştı!
Yaşam

Hazin son! Oysa ki yürüyüşe çıkmıştı!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 17:20:00 -
Hazin son! Oysa ki yürüyüşe çıkmıştı!

Trabzon’un Sürmene ilçesinde yürüyüşe çıkan yaşlı adam, dengesini kaybederek düştüğü sırada kafasını kayaya çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Trabzon'un Sürmene ilçe sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki Sadettin Çakır, her zamanki güzergahında çıktığı öğle yürüyüşü sırasında dengesini kaybederek yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşerken kafasını kayaya çarpan Çakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sadettin Çakır’ın cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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