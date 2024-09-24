Hazımsızlık deyip geçmeyin!

Günümüzde mide ve bağırsak hastalıkları, yoğun yaşam temposu, sağlıksız beslenme ve stres gibi faktörler nedeniyle giderek artan bir sağlık sorunu haline geldi. Uzmanlar, bu sorunların zamanında teşhis edilememesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Peker, mide ve bağırsak hastalıklarının belirtilerini ve tedavi yöntemlerini açıklayarak, önemli uyarılarda bulundu.

Mide ve bağırsak şikayetlerinin, birçok kişi tarafından genellikle basit bir hazımsızlık olarak görülüp ihmal edildiğine değinen Opr. Dr. Hakan Peker, bu tür şikayetlerin ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirterek, "Hastalar karın ağrısı, şişkinlik, mide yanması gibi belirtileri geçici bir rahatsızlık olarak değerlendiriyorlar. Oysaki bu vakalar, mide ülseri, reflü, bağırsak hastalıkları ya da daha ciddi sağlık problemlerinin ilk sinyalleri olabilir. Mide ve bağırsak sistemi, sindirimin en önemli parçaları arasında yer alıyor ve bu sistemdeki değişiklikler, zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi sorunlar yol açabiliyor” ifadelerine yer verdi.

“En yaygın mide ve bağırsak hastalıkları”

Opr. Dr. Hakan Peker, en yaygın görülen mide ve bağırsak hastalıklarını şöyle sıraladı:

“Mide ülseri: Midede asit izolasyonunun sonucu ortaya çıkan yaralardır. İlaçla tedavi edilebilir.

Gastrit: Mide mukozasının enfeksiyonunun sonucu olarak ortaya çıkan bu durum, ağrı, mide yanması ve mide ağrısı olarak kendini gösterir.

Reflü hastalığı: Mide asidinin yemek borusuna kaçması ile ortaya çıkan bu hastalık, göğüs ağrısı ve mide yanması gibi belirtilerle kendini gösterir. Yaşam tarzının değiştirilmesi ve ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS) : Stres ve beslenmenin da etkili olduğu bu rahatsızlık, karın ağrısı, şişkinlik, ishal veya kabızlıkla kendini gösterir.

Kolit ve Crohn hastalığı : Bağışıklık sistemi ile ilgili bu inflamatuar bağırsak hastalıkları, karın ağrısı, ishal ve kilo kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu hastalıkta yaşam tarzının değiştirilmesi ve ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir.”

“Erken tanı hayat kurtarır”

Opr. Hakan Peker, mide ve bağırsak hastalıklarının teşhisinde erken tanının hayati önem taşıdığını belirterek, bu hastalıkların erken evrede teşhisinin tedavi sürecinde başarılı sonuçlar alma ihtimalini büyük ölçüde artırdığını vurguladı. Opr. Dr. Peker, “Mide ve bağırsak hastalıkları, sindirim sistemi kanserlerinden ülserlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı için, oluşumlar ortaya çıktığında hızlı bir şekilde tanınması kritik öneme sahiptir. Özellikle endoskopi ve kolonoskopi gibi modern tanı yöntemlerinin kullanılması, erken teşhis sağlanmasını ve bu sayede hastaların daha kısa sürede tedavi edilmesini sağlar” diye konuştu.

“Beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları önemli”

Op. Dr. Hakan Peker, mide ve bağırsak hastalıklarından korunmak için beslenme alışkanlıklarının önemine de dikkat çekerek, şu önerilerde bulundu:

“Lifli gıdalar tüketin: Tam tahıllar, sebzeler ve meyveler gibi lif açısından zengin besinler, sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler.

Yeterli su tüketimi: Günlük su ihtiyacını karşılamak, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak hareketlerini destekler.

Yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçının: Bu tür yiyecekler mideyi zorlar ve mide yanması veya reflü gibi problemlere yol açabilir.

Yavaş ve iyi çiğneyin: Yiyecekleri iyice çiğneyerek yemek, sindirimi kolaylaştırır ve mideyi fazla yormaz.

Düzenli öğünler: Düzensiz yemek yeme alışkanlığı mideyi olumsuz etkileyebilir. Düzenli aralıklarla sağlıklı öğünler tüketmek, mide sağlığını korur.

Alkol ve sigara tüketimini azaltın: Alkol ve sigara, mide ve bağırsak duvarlarına zarar vererek çeşitli hastalıklara neden olabilir.

Probiyotiklerden yararlanın: Yoğurt, kefir gibi probiyotik içeren besinler, bağırsak sağlığını destekler.”

Opr. Dr. Hakan Peker, mide yanması, karın ağrısı, ishal ya da kabızlık gibi şikayetlerin olması durumunda zaman kaybı olmadan bir uzmana başvurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.