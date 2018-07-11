Hazımsızlığın belirtileri nelerdir?

Karnın üst bölgesinden uzun süreli şişlik

Gaz çıkarma

Şişkinlik

Midede yanma

Ağza gelen asitli ve ekşi tat

Bacaklarda ağrı

Kabızlık

Bu beliritiler ile kendini gösteren hastalık hafife alınmadan en kısa sürede bir uzmana danışılmalıdır.

Hazımsızlık genel olarak yanlış beslenme kaynaklı ortaya çıkar. Ancak ilerleyen yaşlarda görülen ve uzun süren hazımsızlıklar, başka hastalıkların belirtisi olabilir.

HAZIMSIZLIK NEDENLERİ:

Yanlış beslenme

Sindirim sistemi hastalıkları

Mide hastalıkları

Tiroid sorunları

Hamilelik

Bağırsaklardaki sorunlar

Pankreatit

Gastrit

Ülser şeklinde sıralanabilir.

Hazımsızlığın nedenlerine bakıldığında görülen ciddi hastalıklardan dolayı bu sorun hafife alınmamalıdır. Özellikle 30 yaş ve üzerindeki kişiler tarafından hazımsızlık, her zaman bir erken uyarı sistemi anlamı taşımalıdır. Erken teşhislerde yukarıdaki hastalıkların çoğu sorunsuz olarak kısa sürede tedavi edilebilir.

Bir hastalık olarak ele alındığında hazımsızlık, kısa süreli tedaviler ile iyileştirilebilir. Beslenme koşullarına dikkat edilmesi, hazımsızlık tedavisinin ilk adımıdır. Ardından hastalığın genel gidişatına göre çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.