Hazımsızlığın belirtileri nelerdir?
Tıp dilinde dispepsi olarak adlandırılan hazımsızlık, her yaştan insanın sıklıkla karşılaştığı durumlardandır. Hazımsızlık genel olarak karnın üst bölgesinde yer alan bir şişlikle gaz çıkarma şikayetleri ile kendini belli eder.11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:43
Karnın üst bölgesinden uzun süreli şişlik
Gaz çıkarma
Şişkinlik
Midede yanma
Ağza gelen asitli ve ekşi tat
Bacaklarda ağrı
Kabızlık
Bu beliritiler ile kendini gösteren hastalık hafife alınmadan en kısa sürede bir uzmana danışılmalıdır.
Hazımsızlık genel olarak yanlış beslenme kaynaklı ortaya çıkar. Ancak ilerleyen yaşlarda görülen ve uzun süren hazımsızlıklar, başka hastalıkların belirtisi olabilir.
HAZIMSIZLIK NEDENLERİ:
Yanlış beslenme
Sindirim sistemi hastalıkları
Mide hastalıkları
Tiroid sorunları
Hamilelik
Bağırsaklardaki sorunlar
Pankreatit
Gastrit
Ülser şeklinde sıralanabilir.
Hazımsızlığın nedenlerine bakıldığında görülen ciddi hastalıklardan dolayı bu sorun hafife alınmamalıdır. Özellikle 30 yaş ve üzerindeki kişiler tarafından hazımsızlık, her zaman bir erken uyarı sistemi anlamı taşımalıdır. Erken teşhislerde yukarıdaki hastalıkların çoğu sorunsuz olarak kısa sürede tedavi edilebilir.
Bir hastalık olarak ele alındığında hazımsızlık, kısa süreli tedaviler ile iyileştirilebilir. Beslenme koşullarına dikkat edilmesi, hazımsızlık tedavisinin ilk adımıdır. Ardından hastalığın genel gidişatına göre çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır.
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
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