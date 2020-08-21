Sindirim sisteminin görevini iyi yerine getirememesi sonucunda sıklıkla yaşanan bir sorun olan hazımsızlık, birçok kişide görülen bir sorundur. Düzensiz ve sağlıksız beslenme, hazımsızlığı tetikleyebilir. Peki hazımsızlığa ne iyi gelir?

Hızlı yemek yeme, özellikle de akşam yemeklerini yeterince çiğnemeden tüketme, çok miktarda gazlı içecekleri tüketme, fast-food tarzı sağlıksız besinleri vücuda alma, nane, pul biber ve kekik gibi keskin baharatların aşırı tüketimi, yemeklerin ardından hareketsiz kalma gibi etmenler hazımsızlığa neden olur.

Hazımsızlığı önlemek için lokmaların çokça çiğnenmesi, gazlı içeceklerden uzak durulması, sağlıklı beslenilmesi, yemeklerin ardından hareketsiz kalınmaması gibi tavsiyeler veriliyor.

Hazımsızlığın belirtileri neler?

Mide ekşimesi, midede hissedilen ağrılar, aşırı miktarda üst üste geğirmek, tuvalete çıkamamak, nadir olarak da kusmak hazımsızlık belirtileri arasındadır.

Hazımsızlığa ne iyi gelir?

Yemeklerden takriben on-on beş dakika sonra maden suyu içilmesinin, zencefil bitkisi ile evde hazırlanabilecek kolay bitki çaylarının, karbonatlı su içmenin hazımsızlığa iyi geldiği bildirilmektedir.

Ayrıca gün içinde yarım saat ila bir saat egzersiz yapmanın midenin tüm sindirim sistemi organları ile beraber daha verimli şekilde çalışmasını sağladığı ifade edilmektedir.

Hazımsızlığa çözüm için yemeklerin ardından hafif tempo ile de yürüyüş yapabilirsiniz.