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Gündem

Hazımsız Yunanı çıldırtan gerçek: Türk Malı etiketiyle kuşatılmışız

Yunanistan Ekonomi Bakanlığının, ülkenin ithalat rakamlarını ve binlerce kalemlik ithalat ürünlerini açıklamasının ardından Yunanistan'ın "Made in Turkey" etiketiyle kuşatılmış olduğu ortaya çıktı. Bu durum Yunan basınında hazımsızlığa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:16:00 -
Hazımsız Yunanı çıldırtan gerçek: Türk Malı etiketiyle kuşatılmışız

Yunanistan Ekonomi Bakanlığının ithalat rakamlarını açıklamasının ardından ortaya çıkan tablo, Yunan basınını çılgına çevirdi. Yunanistan'ın Türkiye'den 2018 yılında 1,8 milyar avroluk, 2019 yılında ise 1,9 milyar avroluk ithalat yapmış olmasıyla ilgili olarak, "Kilisemizdeki çandan elimizdeki silaha kadar her şeyin üstünde 'Made in Turkey' yazıyor, hiç utanmıyor musunuz?" ifadesi manşetleri süsledi.

Yunanistan’ın Türkiye’den 2018 yılında 1,8 milyar avroluk, 2019 yılında ise 1,9 milyar avroluk ithalat yaptığı açıklandı.

Konuyla ilgili tepkisini manşetine taşıyan Olympia gazetesi, Yunan hükûmetine ağır sözlerle yüklendiği haberinde şu ifadelere yer verdi:

"İnanılmaz ama gerçek… Türk ekonomisine her yıl milyarlarca avro kazandırıyoruz, onlarsa bu paralarla bizim topraklarımızda ve deniz sahalarımızda cirit atıyor. Kilisemizdeki çanımızdan belimizde silaha kadar her şeyin üzerinde 'Made in Turkey' yazmasından utanmıyor musunuz?"

"Silahlı kuvvetlerimiz sırtını Türkiye'ye yaslayamaz"

Söz konusu bilgilerin, Ekonomi Bakanlığı ve Yunanistan İstatistik Kurumu’na verilen bir soru önergesiyle ortaya çıktığı aktarıldı.

Türkiye’den ithal edilen ürünler arasında silah, tüfek, mermi, fişek, el bombası, mayın ve torpido gibi kalemler bulunduğu kaydedilen haberde, "Ne olursa olsun, silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz sırtlarını Türkiye’ye yaslayamaz" denildi.

"Ordu üniformalarımızı da Türkiye üretiyordu"

Öte yandan, Yunanistan’ın askeri üniformalarının da bir dönem Türk şirketler tarafından üretildiğinin ortaya çıkmış olduğu hatırlatılarak, "Kalkınma Bakanlığı, ürün tedariğiyle ilgili kararlarını alırken kriter olarak yalnızca en iyi fiyatı veren şirketi seçmemelidir." diye yazıldı.

"İthalat listesi o kadar uzun ki aklınıza gelebilecek her şey var"

Son dönemdeki Yunan hükûmetlerinin izlediği politikalardan dolayı Yunanistan’daki tarım ve tekstile ilişkin özel sektörün büyük zorluklar yaşadığı kaydedilen haberde, şunlar kaydedildi:

"Arabalar, tarım aletleri, ilaçlar, kıyafetler, ayakkabılar, elektronik cihazların yanı sıra çelik dikenli telimizi ve fındığımızı bile Türkiye’den alıyoruz. Liste bunlarla da bitmiyor, aklınıza gelebilecek her şey var. İklim koşulları bu kadar iyi olan bir ülkenin tüm ihtiyaçlarını başka bir ülkeden karşılaması kabul edilemez. Hele de bunca sorun yaşadığı Türkiye’den."

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