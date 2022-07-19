Hazımsız Yunan yine Türkiye'yi hedef aldı

Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını engellemeye çalışan ve Doğu Akdeniz'deki adaları silahlandırmak isteyerek gerilimi arttırmayı sürdüren Yunanistan, tahriklerine devam ediyor.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'yle gerçekleştirilen ortak tatbikatta isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında konuşan Dendias, "ABD ve Yunanistan, Ukrayna'ya insani ve askeri yardımda bulunarak tüm müttefiklerle beraber Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguluyor. Tabi bir ülke hariç" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi tarafından Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına, Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getirilmesinin ardından artan tansiyon devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin yanı başında olan Girit Adası'nda ABD ile düzenlenen "Poseidon'un Öfkesi 22" tatbikatın son gününde yine Türkiye'yi hedef alan sözler söyledi.

"Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmamasına gönderme yapan Dendias, "ABD ve Yunanistan, Ukrayna'ya insani ve askeri yardımda bulunarak tüm müttefiklerle beraber Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguluyor. Tabi bir ülke hariç" ifadelerini kullandı.

Yunan bakan, Türkiye'ye hedef alan ifadelerini sürdürerek, "Hareketli bölgemiz başka bir provokasyonu, saldırganlığı ve revizyoncu yaklaşımı kaldıramaz" dedi.