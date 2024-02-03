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Spor Hazard’tan Real Madrid’e olay sözler
Spor

Hazard’tan Real Madrid’e olay sözler

Yeniakit Publisher
2024-02-03 17:22:00 -
Hazard’tan Real Madrid’e olay sözler

Eden Hazard, sakatlıklar ve Real Madrid'deki hayal kırıklığı dolu dönem hakkında L'Equipe'e özel açıklamalarda bulundu. Futbol kariyerine 33 yaşında veda eden yıldız oyuncu, hislerini ve yaşadığı zorlukları paylaştı."

Eden Hazard, sakatlıklar ve Real Madrid'deki hayal kırıklığı dolu dönem hakkında L'Equipe'e özel açıklamalarda bulundu. Futbol kariyerine 33 yaşında veda eden yıldız oyuncu, hislerini ve yaşadığı zorlukları paylaştı."

Kariyerine 33 yaşında nokta koyan Eden Hazard, Real Madrid'de hayal kırıklığı ile geçen dönemine ışık tuttu.

Eden Hazard'ın emekli olduğunu açıklamasının üzerinden dört ay, Real Madrid'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından oyuncuya sosyal medya üzerinden veda etmesinin üzerinden ise yedi ay geçti.

O zamandan beri Madrid'deki ikametini sürdürüyor ve L'Equipe'e bir röportaj vererek kariyeri ve İspanyol ekibindeki dönemi hakkında samimi açıklamalar yaptı:

"Bunu şimdi söylemek kolay. Küçüklüğümden beri Zidane hayranıyım. Zidane vardı, bu yüzden Real Madrid'i sevdim. Bernabeu, beyaz forma... Diğerlerinde olmayan bir cazibesi var. Real Madrid özel bir takım."
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"GÖSTERİŞ MERAKLISI KULÜP"

"Sorun ben değilim. Biraz gösteriş meraklısı bir kulüp ve ben öyle biri değilim. Diğer kulüplerle kıyaslarsanız, oyun tarzlarını bile beğenmedim. Ama bu benim hayalimdi. Buraya gelmeden kariyerimi bitiremezdim."

"KENDİMİ ZORLADIM"

"Belki daha fazla antrenman yapmam gerekiyordu. Ayrıca olmayacak zamanlarda talihsiz sakatlıklar yaşadım. Geri döndüğümde hala ağrılarım oluyordu, kendimi zorladım. Ancelotti geldi. İyi hazırlandım, iyi oynadım. Ama vücudum, ağrılar, sakatlıklar..."

"NEDENİNİ ANLAYAMADIM"

"Önce yerimi, sonra güvenimi, sonra da arzumu kaybettim. Dizimi parçalayan adamlara karşı sert olmaktan, sakatlanarak yataktan kalkmaya geçtim. Nedenini anlamak isterdim ama anlayamadım. İnsanlar her gün mücadele ediyor ve benim oynamadığım zamanlarda bile, sakat olduğum zamanlarda bile 'hayat berbat' diyerek şikayet etmeye hakkım yok. Bunu yapamazdım."

"VÜCUDUM HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

"Depresyonda değildim ama artık iyi hissetmiyordum. Ne enerjim ne de gücüm vardı. Zevk benim yolum, yönümdü. Hiçbir anlamı yoktu, bitmişti. Real Madrid taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmışım gibi hissediyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum. Bu benim hatam değil, vücudum beni hayal kırıklığına uğrattı. Denedim ama işe yaramadı. Bunun için özür dilerim."

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